Antes de terminar el año, Yahaira Plasencia se confesó ante las cámaras de “Mujeres al Mando” y reveló si realmente se operó el “totó” como muchos lo rumorean.

La “Patrona” Yahaira Plasencia descartó esa posibilidad, asegurando que solo se ha hecho la lipo el 2018. “La única operación que me he hecho ha sido la lipo y yo le he dicho a nivel nacional. No tengo nada en contra de las operaciones”, contó.

Yahaira Plasencia reveló que si tiene “truquitos” para que su totó se vea más prominente. “A veces los shorts que yo uso se suben y entonces muestro más. Además hay truquitos como grabarme desde abajo y de costado, depende del ángulo en que los tomes”.

Sobre Año Nuevo

Sobre cómo lo pasará el Año Nuevo, Yahaira Plasencia dijo que lo hará trabajando como todos los años y no con Jefferson Farfán. “Son fechas en las que yo trabajo, pero estoy tranquila. El día que yo logre lo que yo quiera, entonces ya lo pasaré en casa y en familia. Siempre tengo chamba, hay que ahorrar pan para mayo”.

“Yo creo que ha sido un año super productivo, desde que conocí a Sergio George y concretamos todo. En enero estrenamos el segundo tema y para qué, estoy muy contenta”, acotó la salsera.

Yahaira