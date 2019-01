Yahaira Plasencia habló de Jerson Reyes, con quien supuestamente fue infiel a Jefferson Farfán (VIDEO)

Años después del escándalo que se desató tras las declaraciones del futbolista Jerson Reyes en TV, quien acusó a la salsera Yahaira Plasencia de haberle sido infiel a Jefferson Farfán, esta se ha pronunciado.

"Para mí ese tema se cerró"

Es así que Yahaira Plasencia se pronunció sobre Jerson Reyes y aseguró que fue uno de los peores momentos de su vida.

"Definitivamente ese tema no me causa nada bueno, fue una etapa muy fuerte, muy fea, se dijeron muchas cosas que la gente no sabe, definitivamente yo dejé el tema ahí... lo conversé con las personas adecuadas a las que yo debía darles explicaciones en el momento, después lo demás yo entendí que la gente puede pensar y decir lo que le plazca. Yo sí fui y conversé con las personas que tenía que conversar y punto, para mí ese tema se cerró", sostuvo en entrevista para el programa Magaly TV, la firme.

Tras esto, Yahaira Plasencia habló del juicio que le entabló a Reyes: "Yo hice un juicio que 'por razones' me mandaban siempre al otro mes, al otro mes y al otro mes hasta hace poco, en realidad para mí es un tema cerrado".

Por último, Yahaira Plasencia aseguró haberle puesto fin al tema: "Es una etapa de la que no me gusta conversar, no me gusta hablar y ya se cerró por completo".

Como se recuerda, Jerson Reyes contó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad que tuvo un affaire con Yahaira Plasencia cuando ella estaba con Jefferson Farfán.

