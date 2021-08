El periodista Samuel Suárez se dispuso a responder algunas preguntas de sus seguidores. Uno de ellos les preguntó si es verdad que “A la Yaha (Yahaira Plasencia) le vales madre”.

Entre risas, Samuel Suárez respondió que de parte de él no le cae mal y tampoco le desea el mal. “Bueno que le valga madre, ya está (...) Yaha a mí no me vales madre. Ya está”.

Es de conocimiento que para Samuel Suárez, Yahaira Plasencia era una persona poco sencilla, en especial cuando mantenía una relación con Jefferson Farfán. Incluso hace poco dijo que era bien “alucinada”.

“Ah eso sí es verdad, Yaha sí era bien alucinada, ahí comenzó la antipatía que muchos medios le agarraron y también personas, pese a la críticas feroces (yo uno de ellos) a la totorera poco a nada le importó lo que le decían, no hizo esfuerzo en al menos caer bien”.

Eso sí, Samuel Suárez reconoció que Yahaira Plasencia ha cambiado. “Han sido años de años de críticas, ahora más suaves que las de antes y recién Yahaira se muestra afectada y saca las garras, antes le resbalaba todo. Yo sí creo hay un cambio positivo en la salsera, pero aún es un proceso”.

