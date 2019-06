Yahaira Plasencia se confiesa para Diario OJO: "No tengo amigos en la farándula"

Desde hace tres años, Yahaira Plasencia está en boca de todos. No hay una semana en la que su nombre no esté vinculado a algún romance, crítica a su carrera musical, polémica por su voz, estilo de vestir y hasta por la forma en la que baila y respira. Todo vale para el apanado.

Sin embargo, ella -a sus cumplidos 25 años y como buena jovencita que nació y creció en el Rímac- ya aprendió a esquivar los golpes. “Me han dicho de todo: soberbia, creída, viva, calculadora, y me imagino que lo seguirán haciendo. Muchas veces lo hacen para provocar una reacción. Son tantas personas casi todas las semanas que si voy estar respondiendo a todos, termino por perder las energías que necesito para lo que se viene en mi carrera. Hasta mi productor Sergio George me dice: ‘Yahaira, cada vez que busco en YouTube información sobre ti, siempre encuentro algo nuevo’”.

Aunque la cantante daba que hablar en el ambiente de la salsa como una de las voces más destacadas de la orquesta Son Tentación, su nombre se disparó hasta el cielo cuando Jefferson “Foquita” Farfán admitió -mensaje de por medio- que vivía un romance con ella: “No soy mucho de ventilar mi vida privada; pero, después de algunas imágenes que salieron en la televisión, creo que es mejor aclarar que estoy empezando una nueva etapa en mi vida al comenzar una relación con la señorita Yahaira Plasencia”.

Ello bastó para que la vida de aquella muchacha -que en ese entonces tenía 21 años- diera un vuelco total. ¿Ella estaba preparada para todo lo que se venía? Al cabo del tiempo, de la ruptura de su relación con el futbolista y de sus consecuencias, ella expresa sin entrar en detalles todo lo que vivió. “La vida me ha dado de todo. Lo bueno es mi carrera; pero también me ha golpeado, me ha lanzado hasta el piso, me ha llevado al subsuelo, me ha vuelto a levantar y me ha lanzado de nuevo”.

¿Todo lo que has vivido te ha convertido en la mujer que eres ahora?

Ahora soy una Yahaira más madura, más enfocada en lo que realmente es importante en mi vida, más proyectada. Sé adónde quiero ir, al lugar que quiero llegar. Es una bendición, por ejemplo, lo que está pasando ahora en mi carrera.

¿Qué errores consideras que has cometido y que no repetirías?

Mi mayor defecto es ser tan confiada; creo que ya tengo que cambiar eso. No puedo brindarle mi amistad y dar cabida a cualquiera. A estas alturas, ya lo tengo más que claro, porque mucha gente saca provecho de eso.

Especialmente con gente del ambiente de la farándula... Lamentablemente, estoy expuesta a estas cosas, por eso en la farándula no tengo amigos. Siento que la gente se aprovecha mucho. Los artistas tenemos que cuidarnos de eso; en estos tres últimos años, he aprendido a cuidarme, hasta de lo que digo.

¿Y tu familia ya está acostumbrada a todo esto?

Al inicio les chocó mucho todo lo que se hablaba. Han peleado por mí y es comprensible; son mis papás. Ahora están tranquilos; ya no le dan importancia a lo que hablen. Ahora están bien proyectados en mi carrera y me ayudan mucho.

Es hora de que ellos disfruten de lo que les puedes dar... Vengo de una familia muy unida; éramos muy humildes, pero siempre hemos estado juntos mis papás y los cinco hijos. Mi familia es mi entorno, mi todo; para ellos estoy siempre. Nuestro objetivo con mis hermanos es brindarle lo mejor a mis papás. Ellos ya lo hicieron cuando éramos chiquitos y ahora nos toca a nosotros.

OPORTUNIDAD.

La exvocalista de Son Tentación sabe que las oportunidades no se presentan dos veces en la vida y este encuentro con Sergio George, menos. “Estoy agradecida con él por este espaldarazo y le aseguro que no le voy a fallar, voy a dar la talla, porque también tiene que ver mucho su nombre como productor, está fichando a una artista y debe estar a su altura”.

Para George, el trabajo recién empieza, tranquiliza los nervios de Yahaira y también todo lo que genera ella en los medios y las redes sociales. “Hay que ver siempre el lado positivo de las cosas, esta necesidad de información no es solo en el Perú y como lo está manejando Yahaira es una práctica que le va a servir muchísimo afuera. El artista de hoy debe estar en las redes, en la boca de todos, enfrentar chismes y la polémica. Es parte del negocio”, finaliza.