Yahaira Plasencia se pronunció tras ser duramente criticada por decir a la prensa extranjera que en Perú la llamaban “la patrona” por el personaje que interpretó la actriz mexicana Aracely Arámbula en una telenovela.

En su cuenta de Instagram, la ‘reina del totó’ recibió críticas de algunos seguidores por “inventar” el origen de este apodo, por lo que decidió responder.

Según Yahaira Plasencia, nunca dijo que los peruanos la llamaron ‘la patrona’ sino que fueron los integrantes de su orquesta quienes la apodaron de esta forma.

“¿Inventando? Yo no invento. Y en ningún momento dije que el Perú me dijo ‘la patrona’. Fueron uno de muchachos que trabajaron en mi orquesta, y desde ahí me quedé con eso. Los que desean me pueden decir ‘la patrona’ y los que no... la Yaha”, escribió la ‘reina del totó’.

No obstante, recordemos que Yahaira Plasencia no solo dijo que el apodo se lo pusieron en Perú, sino que explicó que fue consecuencia de su carácter “similar” al del personaje de Aracely Arámbula.

“Lo que pasa es que tengo un carácter bastante fuerte. Hay una novela mexicana que se llama 'La patrona´, con Aracely Arámbula, y bueno, es una chica de carácter fuerte, bien empoderada, entonces por eso me pusieron ‘la Patrona’, en Perú”, dijo Yahaira Plasencia al medio Primera Hora de Puerto Rico.