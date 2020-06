Yahaira Plasencia ha sido duramente cuestionada durante las últimas semanas por decir que estuvo “muy delicada” de salud.

Y es que al poco tiempo de su operación, la salsera se dejó ver realizando sus dramáticos pasos de baile en Tik Tok. Además, ya volvió a las entrevistas, terminó la cuarentena y hasta hace turismo en Rusia.

Completamente recuperada

Durante una transmisión en vivo con Susan Ochoa, Yahaira Plasencia insistió en que estuvo delicada de salud, aunque se equivocó de fechas.

”Estuve bastante delicada hace algunos meses. Bueno... el mes pasado, perdón, el mes pasado estuve bastante delicada y agradezco a Dios por estar bien”, comentó.

Respecto a las especulaciones que decían que no había estado enferma, sino que se había hecho una segunda liposucción, Yahaira Plasencia respondió:

”Están diciendo que yo me he operado, que me he hecho la lipo de nuevo, han dicho que me he quitado costillas, no sé, han dicho que me he operado de todo. En realidad tengo aquí la cicatriz, la mostraría pero creo que sería demasiado, pero sí he estado bastante delicada”.

Sin embargo, una vez más Yahaira Plasencia no aclaró de qué fue operada, aunque explicó que fue un resultado de los malos hábitos: ”Era un tema de mala alimentación, poca agua, mucha comida chatarra, todo eso, los tacones que me mataban también”.

Yahaira Plasencia sobre supuesta nueva cirugía - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Susan Ochoa pasa incómodo momento por culpa de Yahaira Plasencia

Susan Ochoa pasa incómodo momento por culpa de Yahaira Plasencia- diario ojo