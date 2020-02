La cantante Yahaira Plasencia estuvo en “Mujeres al Mando” y aprovechó para responder si se operó o no el bustos, tema del que se estuvo hablando hace poco, luego del que se presentara en Esto es Guerra.

Debido a su voluptuosidad, muchos empezaron a asegurar que Yahaira Plasencia se habría puesto una prótesis, sin embargo ella lo negó.

“No me he operado nada. Por favor no estén diciendo cosas que no son. Han dicho que me he puesto chichis cuando es totalmente falso”, dijo Yahaira Plasencia en “Mujeres al Mando”.

Incluso, en el programa de Magaly Medina, se mostró fotos comparativas para evidenciar que Yahaira Plasencia había pasado por el quirófano, sin embargo, la salsera salió a poner el parche.

