La cantante Yahaira Plasencia habló sobre el intento de detención Rodrigo González de parte de efectivos policiales tanto en la casa del conductor como en las inmediaciones de Willax Televisión.

“Recién estoy enterándome del tema. Prefiero no explayarme sobre el tema, yo estoy solo proyectada en mis cosas. De hecho, Rodrigo me cae súper bien, respeto su trabajo, pero no estaba muy enterada de lo que había pasado con él. Igual prefiero mantenerme al margen”, comentó la salsera a La República.

Además, la ‘reina del totó' restó importancia a las críticas de Magaly Medina, quien vapuleó la nueva versión de ‘El Cantante’ de Héctor Lavoe.

¿Qué dijo Magaly sobre la nueva canción de Yahaira?

Según la ‘urraca’, la ‘Patrona’ solo hace playback en sus presentaciones y jamás podrá estar a la altura de Héctor Lavoe.

“La polémica da views, le va a funcionar, y la Yaha tampoco es tonta, porque claro a ella qué le interesará, ella solo sabe hacer playback, porque no esperemos que ella cante como cantaba Héctor Lavoe, nos hubiera gustado en una mujer que tuviera mejor voz”, dijo en su programa ‘Magaly TV, La Firme’.

