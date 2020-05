El productor musical Sergio George hizo una queja pública en el programa “América Hoy”. Dijo no entender por qué los fans de Yahaira Plasencia lo atacan en las redes sociales al anunciar que también trabajará con Daniela Darcourt.

Sergio George dejó que Yahaira Plasencia y Daniel Darcourt son muy diferentes en estilo y que hay espacio para todos en el mundo de la música.

“Yahaira es buenísima y es diferente a Daniela y a Amy. Ahora yo (no) entiendo que los fans de Yahaira me ataquen a mí por apoyar a Daniela en las redes como si estuviera traicionando a Yahaira. No tiene nada que ver con eso. Hay espacio para todos”, dijo Sergio George en enlace en vivo con “América Hoy”.

El productor musical dejó en claro que el trabajo que está haciendo con Daniela Darcourt es muy diferente al que hace con Yahaira Plasencia.

“Yahaira no se parece en nada a Daniela y viceversa. Los estilos son diferentes y cuando la escuchen con Tito Nieves se van a dar cuenta que no se parece en nada a “Y te dijo no”. Ahora si quieren competir entre ellas, allá ellas”, acotó.

