En la reciente gala de “El artista del año”, Yahaira Plasencia salvó la sentencia tras la eliminación de Claudia Serpa. Además, su performance tuvo muchos comentarios positivos de parte del jurado.

Tras su presentación en el versus contra Gaby Zambrano, la intérprete de salsa se mostró muy feliz por su performance; además, reconoció que existe mucho talento en el país, pero lamentó que no existan muchas ventanas para su internacionalización.

“Sergio se enteró de mí por YouTube, no es que el Perú esté en el radar de Latinoamérica y digan: ‘oye, en Perú hay un montón de talento’. No saben que hay talento aquí, muy aparte de quien gane me encanta que haya hecho esto Gisela (el versus), traer nuevos talentos”, manifestó la salsera.

Sobre los comentarios del jurado, específicamente Adolfo Aguilar, quien aseguró que “Yahaira regresó”, la intérprete de “Cobarde” dijo que aún siente nervios sobre el escenario, pero que siempre da lo mejor de sí.

“Relajarme un poco más, tengo que confiar más en mí, ando muy tensa, nerviosa y eso que tengo mucha experiencia en el escenario, pero me pongo nerviosa... Yo creo que acá todos queremos la copa, pero lo más importante del concurso es que estoy aprendiendo mucho más. Si gano bien y si no me llevo lindas amistades y experiencias”, aseguró.

