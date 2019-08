Yahaira Plasencia estrenó nuevo videoclip llamado “Y le dije no”, pero fue imposible que los medios no le preguntaran sobre su supuesto retorno con Jefferson Farfán.

“Pueden hablar, especular, pueden decir lo que sea pero yo estoy enfocada en mi carrera. El día que yo salga con alguien, solos se van a enterar”, comentó la salsera.

Sin embargo, cuando la reportera de ‘América TV’ le dijo que casi ya estaba confirmada su relación con la ‘Foquita’, Yahaira Plasencia comentó un tanto nerviosa: “Yo no he dicho absolutamente nada, él (Jefferson) tampoco. Estoy tranquila, ese tema pertenece a mi vida privada y no quiero hablarlo con nadie. Yo sé lo que pasa en realidad y estoy tranquila”, contestó.

Por otro lado, Yahaira Plasencia no negó el vídeo que habría obtenido Magaly Medina, en donde sale Coto Hernández junto a la salsera. Pero lo que sí dio a entender es que el vídeo no es sexual, inclusive resaltó que la misma periodista de espectáculos se rectificó en su programa.

“Una conductora a nivel nacional dijo que había un vídeo, y al otro día se rectificó que el vídeo no tenía nada de malo, es para vender, es para su rating”, señaló.

Sobre Coto Hernández sostuvo que ,“siempre van a existir ese tipo de personas. No quiero hablar del tema porque peor es, porque van a seguir hablando más del tema y van a lucrar más, prefiero dejar el tema porque si he salido o no con alguien, pertenece a mi vida privada y yo no vivo de eso”, indicó para ‘América’.