Yahaira Plasencia señaló que aunque ciertos medios de prensa busquen que ella hable de su vida privada -su retorno con Jefferson Farfán- no lo van a conseguir, ya que eso solo le corresponde a ella.

Además, dijo que está “bañada en aceite” ante las críticas y no perderá el tiempo en demandar a cuanta gente la critique. “Ya no sé qué responder ni qué decirles. Ese día (de la conferencia con Sergio George) les hablé sarcásticamente. No había de otra, porque si me pongo seria, me iban a decir: ‘Ay, qué malhumorada’; y si me reía: ‘Ay, qué burlona’. No sé cómo actuar. ¿Qué he decidido? Ya no hacer más prensa de canales. Con Sergio llegamos a un acuerdo; si no suman a mi carrera, no se hará”, señaló al diario OJO.

Yahaira Plasencia y Sergio George (Instagram/ @Yahaira Plasencia)

Yahaira Plasencia aclara.

En otro momento, manifestó que “creo que todos merecemos un respeto de los medios de comunicación. Hay que respetar al artista. Muchos han escalado, lo han logrado y se ha resaltado no solo lo malo, sino también lo bueno. No todo tiene que ser malo. ¿Cómo afronto esa sobreexposición (por Farfán)? Esa es mi vida privada. No me van a sacar nada”, manifestó Plasencia, quien ninguneó a “Coto” Hernández. “De gente que no me suma menos voy a hablar”.

-¿Decidiste que tu vida amorosa va a ser solo para ti?

Mi vida privada es completamente mía. No voy a exponer mi vida con nadie, porque siento que buscan todo lo malo. Se especuló hace poco (por su visita al departamento de la “Foquita” con su orquesta). Están buscando mi pasado. Sacan cosas de hace tres años. No entiendo cuál es el afán de recordarlo.

La “Reina del totó” sostuvo que “vivo con esto (las críticas) hace 3 años. No me hago problemas. Gracias a Dios tengo una coraza que me cubre totalmente”.

Yahaira Plasencia ya tiene 2 millones de vistas en YouTube con “Y le dije no”, producida por Sergio George.