Yahaira Plasencia parece no tener miedo a las acciones legales que puede emprender Melissa Klug, madre de los dos hijos de Jefferson Farfán.

En una entrevista en el programa de espectáculos “¡En Exclusiva!”, la salsera reveló que tiene una excelente relación con la hija mayor de la ‘Foquita’, Maialen, y con la madre de él, Doña Charo.

“Yo a ellas (las quiero) tengo una bonita relación con la familia de Jefferson, con los más cercanos a Jefferson en realidad. Yo feliz de tener el cariño de su mami, de su hija. Esté o no esté con Jefferson, el cariño y el respeto siempre va a estar”, contó en Panamericana.

“¿Te gustaría tener una buena relación con el resto de los hijos de Jefferson?”; preguntó la conductora del programa, Laura Borlini, a lo que la cantante respondió:

“Sí, definitivamente que sí, yo nunca he hablado mucho de este tema, no me gusta, se está hablando de algo más delicado. Si las cosas se dan chevére y si no, yo lo voy a entender”.

Responde a Melissa Klug

Yahaira también se pronunció sobre las discrepancia que ha tenido con Melissa Klug, quien hace confirmó que alista una demanda en contra de la salsera.

“Ya son 4 años (de dimes y diretes), no pienso responder a la señora. Es un tema delicado porque incluye niños”; dijo la ‘amiga’ de Farfán.

