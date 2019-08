La salsera Yahaira Plasencia dio una entrevista exclusiva para “Domingo al Día” y habló, según ella, por última vez, de Jefferson Farfán y su reconciliación, pero esta vez como amigos.

Yahaira Plasencia aseguró que uno puede ser amigo o amiga de su expareja y se tomó ella como referencia. “Mirame a mí, yo creo que sí. Cuando las personas son maduras y quieren llevar las cosas bien, no hay nada de malo. Ojalá se recupere, es como si yo me quedara sin voz”.

Agregó que no le preocupa si retoma o no su relación sentimental con Jefferson Farfán. “No me preocupa, en mi mente no está si vamos a estar o no, eso lo verá Dios (...) Hay un cariño, hay un aprecio, a él a su familia. Si me veo o no, es cosa mía (...) hemos estado en su casa con un grupo de amigos”.

Agregó que no dirá si se quedó a dormir en la casa de Jefferson Farfán. “No tengo que decir si me he quedado o no en su casa, pero hablan lo que les conviene, dicen lo que le conviene (...) Si yo he retomado una relación amical con él, mi vida no tiene por qué cambiar. Si a veces respondo de manera efusiva, es porque estoy cansada con ese tema”.

Finalmente, negó que su nueva canción “Y le dije no”, es para Jefferson Farfán. “Mi mente esta al 100% en lograr mis metas, mi internacionalización. Yo pienso que todo esfuerzo tiene su recompensa. Si a la gente no le gustase mi canción, no haría clic (...) Dios hace las cosas por algo. No tiene que ver la canción con él ni con nadie”.