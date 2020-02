Yahaira Plasencia: ¿Su hermana se corre de Peluchín al salir de clínica? [VIDEO]

La hermana de Yahaira Plasencia, Silvana Plasencia, fue interceptada por las cámaras de "Amor, Amor, Amor" pero evitó que la reportera la contactara con Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre. Solo atinó a decir que la 'Reina del Totó' se está recuperando lentamente debido a un cuadro de estrés.

"Me encantaría pero disculpa. Ella (Yahaira Plasencia) no está internada desde ayer o antes de ayer, ella esta internada desde el día lunes en la madrugada", reveló Silvana Plasencia.

La hermana de Yahaira Plasencia aseguró que el estrés que está atravesando no se debe a las próximas declaraciones que hará Jerson Reyes este domingo en El Valor de la Verdad. "Eso es lo de menos, es por un montón de cosas, se le ha juntado un montón de cosas. Está con mucho estrés. Ya hablé lo que tenía que hablar. No sé hasta cuándo se quede acá. Me imagino que lo que digan los médicos, habían dicho 15 días".

De igual modo, la mamá de Yahaira Plasencia evitó hablar con Rodrigo González 'Peluchín' y reveló que Yahaira Plasencia no solo tiene estrés sino que está mal de sus riñones. "Yahaira se está recuperando un poquito (...) ella tiene estrés (...) ella trabaja desde que tiene 15 años y llega un momento en que tus riñones no te dan. Además de la comida. Ella es muy fastidosa para comer, tenemos que estar detrás de ella".

EVDLV

La 'Reina del Totó tiembla. Este domingo, El Valor de la Verdad estará picante porque tendrá como invitado a Jerson Reyes, quien habría sido el presunto galán con quien Yahaira Plasencia le habría sido infiel al futbolista Jefferson Farfán tal como lo dejó entrever en un primer momento el programa Amor, Amor, Amor.

Latina y Beto Ortiz a través de su cuenta de Twitter promocionaron el próximo Valor de la Verdad que se emitirá a las 10 de noche este domingo. "Entre Jeferson y Jerson solo hay 2 letras de diferencia.El domingo a las 10,la joven tentación de Yahaira Plasencia!", escribió el periodista.

Como se recuerda, Jerson Reyes fue señalado como el personaje con quienYahaira Plasencia habría mantenido conversaciones coquetas a través de Whatsapp, sacando presuntamente los pies del pato durante su relación conJefferson Farfán, más conocido como "La Foquita".









