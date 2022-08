¿Yahaira Plasencia vuelve a clínica tras revelación de infidelidad? Habla su mamá [VIDEO]

Tras las revelaciones de Jerson Reyes en El Valor de la Verdad que contó que se fue a un hotel con Yahaira Plasencia, muchos se preguntaron por el paradero de la cantante.

“Sí, fue como se dice un ‘affaire’. Yo jugaba en otra cuidad y regresé a Lima en diciembre del 2015. Nos juntamos con el mismo grupo de amigos, empezamos a frecuentarnos, a salir… obvio que se comenzó con un coqueteo, pasó unos besos y después fue una tarde en un hotel… Ella era la que se me insinuaba. Como se dice, yo sabía que podía pasar algo más. Como hombre te das cuenta si una mujer quiere o no quiere”, dijo Reyes sobre Yahaira Plasencia.

La madre de Yahaira Plasencia, doña Gloria Quintanilla, fue captada por las cámaras del programa Al Aire en las afueras de la clínica, donde todavía se encuentra internada. "Tengo que comprar unas medicinas urgentes", dijo la señora algo preocupada.

MELISSA Y CHURRITO VIERON JUNTOS EVDL

Melissa Klug estuvo muy atenta a las declaraciones de Jerson Reyes en El Valor de la Verdad, donde el futbolista contó que tuvo un affaire con Yahaira Plasencia cuando esta estaba con Jefferson Farfán.

Pero lo que llamó más la atención de los conductores de 'Amor Amor Amor' fue cuando la 'Blanca de Chucuito' reveló que se reunió con Hernán Hinostroza, ex pareja de Yahaira Plasencia, en restaurante de Arequipa para ver el espacio de Beto Ortiz.

"Me escribió y me dijo más tarde paso al hotel para recogerte e invitarte a cenar y ver El Valor de la Verdad. Todo Arequipa lo estaba viendo (el programa de Latina)", declaró la ex pareja de la 'Foquita' que indicó que Yahaira Plasecia es "una interesada".

"Todo el mundo lo sabía (lo de Jerson Reyes). Yo de Jefferson no puedo hablar y me tengo que callar porque si fuera en otro momento estaría sentada ahí (en Amor Amor Amor), pero no puedo", agregó la ex pareja de Diego Chávarri que tildó de "hueca" a Yahaira Plasencia.

Por otro lado, Melissa indicó que tiene una buena relación con Farfán y que "terminamos hace más de un año la relación y no hay forma que podamos volver. Lo puede asegurar".

