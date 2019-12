Antes de finalizar el año 2019, Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt sorprendieron al juntarse en una radio local, donde ganaron el premio: “mejor voz femenina”.

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt empataron y llegaron hasta “Radiomar” para recoger su premio. Además de hablar sobre cómo les fue este 2019.

Daniel Darcourt hizo una reflexión sobre el año que se fue. “(Fue) un año de aprendizaje, en muchas cosas, no solo en lo laboral, sino en lo personal. He aprendido qué hacer, qué no decir (...) este 2019 me he encargado de aprender eso”, dijo la salsera.

Por su parte, Yahaira Plasencia dijo que el 2020 viene con fuerza pues está a punto de lanzar nuevo tema.

“Yo estoy agradecida con Dios y la vida por hacer lo que me gusta. Ha sido de mucho aprendizaje. He tenido muchas piedras en el camino, pero no me he rendido. También agradezco a Sergio George, con quien pronto saco “Cobarde”. Ha sido un año exitoso”.

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt no descartaron sacar una canción juntas este 2020. “Este 2020 pude sorprender a muchos”, dijo Daniela Darcourt.