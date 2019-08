El programa “Domingo al Día” logró una entrevista exclusiva con Yahaira Plasencia. El reportero le preguntó si ella y Jefferson Farfán se habían perdonado el pasado para volver a tener una relación, pero esta vez amical.

“Cada vez salen más y más titulares y por eso trato de ya no hablar más del tema”, respondió Yahaira Plasencia en un primer momento.

“¿Se han tenido que perdonar cosas para ser amigos?”, fue la pregunta que no quiso responder la salsera. “No te podría tocar ese tema tampoco, son temas que pertenecen a nuestra vida privada”.

Yahaira Plasencia aseguró que su vida no cambiará ahora que es amiga de Jefferson Farfán. “Si yo he retomado mi relación amical con él, no tengo por qué cambiar. Si yo tengo a veces un carácter efusivo, son por las preguntas (...) hablar de Yahaira mal siempre va vender".

“Yo pienso que muchos artistas se hicieron conocidas por el escándalo, pero tienen talento. Yo siempre he dicho que me hice conocida con mi expareja, pero nunca dejé de trabajar, de trasnocharme todos los fines de semana, nunca dejé de parar mi ritmo de vida por nadie”, acotó.