No tuvo piedad. El conductor de ‘Instarandula’ chancó a la cantante de salsa Yahaira Plasencia por no tener la cantidad de público necesaria para llenar su concierto e incluso señaló que tuvo que regalar entradas, pero a él nunca le llegaron.

“El circo de la Yaha estuvo repleto de sillas y eso que regalo y sorteo entradas”, fue esa la publicación de ‘RatingShowPeru’, que compartió Samuel Suárez, compadeciéndose de la cantante por haber tenido que regalar entradas a pocos días de su show.

“Vacío vació no estuvo, había bastantes varias sillitas libres, pero para la inversión que ella hizo(...) no llenó”, Samu fue objetivo al indicar que no estuvo totalmente vació y señaló que comprende a Yahaira porque debió sentir frustración de no poder haber logrado su objetivo.

