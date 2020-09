Yiddá Eslava se refirió a la relación de pareja, la misma que puede funcionar si ambos se dan la mano. Pero las cosas a veces no van bien si es que nos mostramos como víctimas con el sexo masculino. “En las relaciones estamos mal acostumbrados, estamos acostumbrados a la novela, nosotras en un momento esperamos decir, ‘Lárgate con tu madre’ y quedarnos con el brazo estirado para que ellos nos lo agarren y nos digan, ‘No, me quedo contigo’, y eso no va a pasar, amiga, ellos no van a llegar con rosas y chocolates”, señaló.

Además, la exchica realitie contó un caso reciente, pues hace dos días colocó en sus redes un video en donde le agradecía a Julián Zucchi, su pareja, por hacer las labores de casa. “Lo hice porque, a veces, así como renegamos, también debemos recordar lo buena pareja que son y las cosas lindas que hacen, y frente a esto, tuve dos comentarios que saltaron de entre todos los positivos, que a mí me hicieron bastante ruido, uno decía, ‘No puede ser que ustedes se llevan tan bien, no puede ser que ustedes sean tan felices’, y yo creo que sí se puede”.

También, Yidda opinó sobre la frase, “Si volviera a nacer, jamás me metería contigo”. “Eso es lo peor que se puede decir, eso es como decir, ‘Nunca más te quiero volver a ver’, eso es como terminar todo, ya no vas a insistir”. También, recomendó a las mujeres nunca decirle a la pareja frases como, “Vete a la casa de tu madre”, indicó.