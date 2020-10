Yiddá Eslava se encuentra emocionada y muy nerviosa porque ya está en la cuenta regresiva para tener entre sus brazos a su segundo hijo. Y es que a través de su cuenta de Instagram, la actriz confesó estar en la etapa donde tienen continuas contracciones, lo que podría indicar que está muy cerca a dar a luz.

Recordemos que hace algunos días la exchica reality reveló que lo más probable es que no llegue a la semana 40 de embarazo, pues su bebé es muy grande. Mientras tanto viene cuidando de su pancita lo mejor que puede.

“Le voy hacer una bitácora de mi barriga, ayer en la noche tuve contracciones otra vez. He estado lo máximo de tiempo echada en mi cama, descansando. Pero la verdad es una etapa en la que me da hambre, me da contracciones, me siento, me río, me da contracciones, Tomás se pone inquieto, me da contracciones. Solo tengo que evitar que sean continuas”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Yiddá Eslava anuncia que su bebé llegaría “antes de lo previsto”