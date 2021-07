La exparticipante de Combate Yiddá Eslava reveló que hace terapia psicológica desde hace 6 meses debido al estrés y la ansiedad que le generó la cuarentena por la pandemia del COVID-19.

En una publicación realizada en Instagram, Yiddá Eslava afirmó que asistir a terapia fue una de las mejores decisiones que ha tomado:

“Hoy cumplo 6 meses de una de las relaciones más bonitas que he tenido en mi vida… una de las decisiones más sabias y maduras, un paso para muchos difícil, y hoy quiero con este texto, quitarle el peso y los estigmas que tiene decir abiertamente… “YO HAGO TERAPIA PSICOLOGICA””.

Según explica en la publicación, decidió llevar terapia por la ansiedad que tuvo durante la cuarentena: “Lo que me llevo a decidir buscar ayuda, fue que desde que empezó la pandemia, me sentí ansiosa, con estrés y estancada… y comprendí que el encierro agudizó y evidencio temas que obviamente tenia arrastrando desde hace años, pero como había podido manejarlos, no sentía la necesidad de estar en terapia, ahora que hago terapia digo “CÓMO NO HICE TERAPIA ANTES””.

“Desde el día 1 que vi por zoom a mi psicóloga, hicimos conexión (debo decir que es importantísimo que eso ocurra) para que tengas la confianza de contarle tus secretos mas turbios, esos que los guardas bajo 4 llaves (en mi caso 100) decirlos te libera, te quita una mochila, un peso que no te deja avanzar. Ahora algo que debes saber, es el “SECRETO PROFESIONAL” es que los psicólogos guardan tu secreto… no como los curas (broma para relajar) … jajaja mentira ellos también, justamente es como una confesión”, contó Yiddá Eslava.

La exchica reality explicó que su principal motivo es su familia, por lo que Julián Zucchi también hace terapia.

“En resumen, para no aburrirlos, no solo hago terapia por mi, sino por mi familia. SI NO ESTÁS BIEN, NO PUEDES PRETENDER CUIDAR DE ALGUIEN. Por eso cuido mi salud mental, para estar lo mejor posible, para guiar junto a mi esposo (que también hace terapia) a nuestros hijos”, señaló.

Yiddá Eslava también dio un importante consejo a sus seguidores: “Si sientes que tu pareja es agresiva y no sabes cómo hacer para que haga terapia… te recomiendo QUÉ EMPIECES TÚ, eso ayuda mucho, ahora quizás te sorprenderá saber que tú también necesitas terapia, piensa ¿por qué sigo al lado de él/ ella? Puede que tengas DEPENDENCIA EMOCIONAL. Valora tu salud mental. A veces nos fijamos más en si engordamos o no, déjemos de lado el físico un momento y enfoquémonos en nuestro interior… cuando te liberes, me lo vas a agradecer”.

