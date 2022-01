La exchica reality Yiddá Eslava reveló que recibió la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y tuvo varias reacciones que la llevaron a sentir malestar general.

“Cada una de las dosis han sido totalmente distintas, y para iniciar sí, me estoy sintiendo -perdonen la palabra, como el c*** literal, o sea, mal, mal, mal, mal, muy mal, pero prefiero sentirme mal por la vacuna que por la enfermedad”, contó Yiddá Eslava.

Pese al malestar, Yiddá Eslava pidió a sus seguidores que no se asusten, ya que los síntomas solo duran un día: “No tienen por qué asustarse, de verdad se los digo, no es nada más que una fiebre, te duele el cuerpo, me duele el cuerpo y listo”.

En ese sentido, la excombatiente cuestionó a los antivacunas: “ayer cuando fuimos a vacunarnos estaba vacío. ¿Cómo pretendemos que las cosas mejoren si la gente no se vacuna? Y no es justo que algunos nos vacunemos y otros no”.

“Los antivacunas (dicen) ay, no me vacuno y no me enfermo, no pues, hue****, no te enfermas porque los demás estamos vacunados, hasta que te enfermas y de ahí te vacunas. así que hay que pensar: un día te sientes mal, hoy seguro me voy a seguir sintiendo mal hasta la noche y mañana voy a amanecer bien, ya me pasó con la segunda dosis”, manifestó Yiddá Eslava.

“Por nosotros, por los que no llegaron a avacunarse, por nuestro futuro”, reflexionó la esposa de Julián Zucchi.

