Yiddá Eslava fue consultada sobre los recientes casos de infidelidad protagonizados por Pedro Gallese y Pedro Loli. La ex chica reality comentó que si bien en algunos casos -cuando no pasa a mayores- se puede perdonar, no se debe tolerar que la pareja tenga una relación paralela o vaya a hoteles.

“Con todo este tema de la infidelidad yo creo que hay infidelidades e infidelidades. Por ahí, supongamos, tu novio fue a pasar una noche con sus amigos, se emborrachó y viene una tipa borracha, se le acerca (a dar un beso) y le toman foto (...) ¿Crea conflicto? crea conflicto. No digo que se puede perdonar al toque, pero es una situación que se puede conversar. Pero una situación que tú has descubierto que tu pareja tiene una relación paralela, que van a hoteles a consumar sus cochinadas, ahí yo no lo perdonaría porque tiene muchos momentos para arrepentirse. Y si en todos esos momentos no han logrado darse cuenta de lo que están perdiendo, al fin, cuando ya terminan de hacer sus cochinadas ‘ay, perdón’”, dijo Yiddá Eslava.

La actriz, además, aseguró que si no los hubieran descubierto siendo infieles, ni siquiera mostrarían arrepentimiento: “Yo no le creo, yo no acepto (...) si no lo hubiesen descubierto, seguirían haciendo sus cochinadas, no me vengan a mí. Ese tipo de infidelidades yo no las perdonaría ni fregando”.

Yiddá Eslava contó que ella y su pareja, Julián Zucchi, tienen claro el tema de la infidelidad: “Él sabe y yo también, es igual para ambos casos. Yo también tengo amigas, yo también salgo, también puedo sacar los pies del plato. Ambos estamos en igualdad de condiciones para fregarla o no hacerlo”.

Video: Marisol Mayta