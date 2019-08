La exporrista Shirley Cherrres no se quedó callada en el programa “Magaly TV La Firme”, luego de enterarse, según ella, haber sido engañada por el futbolista mexicano Mauro Lainez, durante los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Según Shirley Cherrres nunca se enteró que Mauro Lainez estaba casado con una jovencita de nombre Paulina, pese a que lo buscó por las redes sociales; sin embargo, Magaly Medina sí encontró información al respecto y le dijo que debió ser más curiosa.

“Yo le escuchaba y él me decía: Mi amor, ¿estas dudando o tienes a otro?. Rápido me cambiaba la conversación. Además su cuenta de Instagram la tenía en privado”, dijo Shirley Cherrres, quien trató de defender su versión.

Luego, la exporrista lamentó que el futbolista mexicano la engañara teniendo un bebé recién nacido. Agregó que si hubiera sabido eso, jamás hubiera estado con él. “Magaly eso pasó en Perú y qué pasará cuando va a otros países”.

Antes de retirarse, Shirley Cherrres le mandó un contundente mensaje a Mauro Lainez. “Hay mejores. Yo disfruté, no me voy a quejar de eso. Pero voy a decir algo porque sé que me estas escuchando. Si tú me querías agarrar de segundo plato, yo te agarré de postre, me lo comí, me lo disfruté y punto, nadie me quita lo bailado”.