La periodista Magaly Medina no se calló nada luego de que Ricardo Rondón defendiera a Sheyla Rojas y dijera que la “urraca” tiene miedo a la millonaria demanda. Además, porque agregó que “Magaly TV La Firme” no le gana a “En Boca de Todos” porque compiten en horarios diferentes.

Magaly Medina le respondió asegurando que ella es la reina de los espectáculos. “Sí, pero en cuanto a programas de espectáculos, yo los barro completos, no hay quién los salve. Ahora ¿Qué me vas a decir? Yo me bato sola y bien en el horario estelar, mi horario es la noche”.

“Ya no te vuelvas a dirigir a mi, la próxima me envías un mail pero no a mí, sino a mi productor Patrick o sino a mis chacales”, agregó la “urraca”.

Por otro lado Magaly Medina se refirió a la declaración de Ricardo Rondón, quien dijo un alto directivo de ATV lo había llamado para pedirle que no chanque mucho a Magaly Medina.

“Alucinados, ya se cree importante. Acá nadie te va llamar a ti, ni yo te llamaría, menos. Acá hablan entre los grandotes, los chacales te han llamado y te han hecho una broma, ¿A ti te van a llamar? Ubícate en el minúsculo espacio que ocupas en el mundo porque es chiquitito”, acotó.

