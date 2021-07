Michelle Soifer está más activa que nunca en sus redes sociales, ya que anunció recientemente el título de su próximo proyecto musical “Bye bye”. A pesar de sus intentos por promocionar su nueva canción, no pudo evitar la curiosidad de sus seguidores, quienes le preguntaron a través de Instagram si se crearía una cuenta en OnlyFans.

Sobre esto, la cantante se mostró indecisa al inicio. “No sé, a ver... depende”, empezó a decir la ex Giuseppe Benignini. No obstante, luego argumentó: “Hay muchas personas que usan el OnlyFans para algo un poco más ‘hot’, cosa que yo no sé si haga”.

Luego de considerarlo por un par de segundos, la ex chica reality respondió segura: “Yo no lo haría la verdad, honestamente”.

Como se sabe, OnlyFans es una popular plataforma en donde las personas pagan por contenido para adultos (fotos, vídeos o transmisiones en vivo). Fabio Agostini, Xoana González, Joshua Ivanoff y Macarena Vélez son algunos personajes que tienen una cuenta.

