En el último programa de “Yo Soy”, Hugo Apaza, imitador de Ricardo Montaner decidió retirarse del set. El inusual hecho dejo sorprendidos al jurado y a todos los televidentes.

Tras este suceso, el jurado Tony Succar le dedicó unas palabras al concursante del programa de imitación. Mediante su cuenta de Twitter, el músico escribió lo siguiente.

“Gran talento ojalá que regrese, eso le puede pasar a cualquiera... es un gran intérprete, me rompe el corazón esto...”, se lee en el tuit del percusionista

Gran talento 🥺🥺❤️❤️ ojalá que regrese 🙏🙏🙏 eso le puede pasar a cualquiera... es un gran intérprete , me rompe el corazón esto... https://t.co/1ETyzYzg5i — Tony Succar (@tonysuccar) January 13, 2021

“Montaner, te queremos. ¡Estamos contigo!”, fue el segundo tuit que escribió, el que acompañó con emoticones de banderas de Perú, corazones y unas manitos haciendo señal de oración.

Montaner, te queremos!! ❤️🙏❤️🙏🇵🇪🇵🇪 estamos contigo! — Tony Succar (@tonysuccar) January 13, 2021

Hace unos días, el también compositor confesó que se identificaba con el imitador peruano de Ricardo Montaner porque comprendía su timidez debido a que él vivió situaciones similares durante el inicio de su carrera musical.

“Yo tuve mi primera novia hasta que entré a la universidad. Era muy tímido, no me gustaban las cámaras hasta que un día mi abuela, que en paz descanse, me dijo ‘Tony tienes que sonreír, ser tú’ y por eso me conecto con él”, indico.

