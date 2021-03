Imitadores de José José y Marcello Motta pasaron a la semifinal de “Yo Soy: Grandes Batallas”

“Yo Soy: Grandes Batallas” se encuentra en la etapa final de su segunda temporada y los concursantes vienen luchando por alcanzar el tan ansiado triunfo.

En esta etapa del programa, el exigente jurado eligió a los imitadores de José José y Marcello Motta para que sean parte de la semifinal.

Recientemente, el imitador de José José (Carlos Burga) se convirtió en blanco de duras críticas por los comentarios negativos del imitador de Axl Rose, quien ha señalado que su colega desafina en sus presentaciones en vivo.

Carlos Burga dio su descargo ante estos ataques y señaló que él se esfuerza en cada uno de sus shows. “Todo lo que el jurado me ha dicho me ayuda a sacar muchas cosas adelante. A veces la gente solo quiere ver un show y no sabe lo que hay detrás de uno. Tenemos una familia empujándonos siempre, llevándonos adelante y que también termina siendo afectada por muchas cosas que la gente pone en las redes, pero aquí vamos”, expresó.

“Quiero agradecer porque me han ayudado a levantarme más fuerte y hacer que le haya robado una sonrisa al ‘Príncipe de la canción’ que está arriba”, agregó.

Por su parte, el imitador de Marcello Motta se ha convertido en uno de los favoritos del público por su entrega en cada una de sus presentaciones y desde su ingreso, el músico solo suma más fans.

