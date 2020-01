Yo Soy: Katia Palma asadaza quiso agarrar a correazos a Ricardo Morán

¡No lo vas a creer! La actriz y hoy jurado del popular programa Yo Soy, Katia Palma, esta vez ha vuelto a hacer de las suyas tras parodiar el momento vivido por Carloncho e intentar agarrar a correazos a Ricardo Morán.

Es así que tras comentarios deslizados por los imitadores de Ricky Martin y Chayanne en Yo Soy, Katia Palma dijo lo siguiente: "Chayanne sé que está comprometido... además de eso, yo aunque tenga cuerpo de objeto, no soy un objeto, así que esos dos mocosos que pretenden hacerse los mayores para conquistar mi amor, eso no va a suceder, porque a mí se me conquista, no se me rifa como a un microondas".

Ante esto, Ricardo Morán comentó que "No se rifa como a una terma", lo que despertó la ira de Katia Palma en Yo Soy, quien intentó quitarse la correa para agarrar a correazos al también jurado, haciendo clara alusión a la situación recientemente protagonizada por Carloncho.

Tras ello, Cristian Rivero dijo "Para qué vamos a promover la violencia si podemos conversar", sostuvo el presentador, mientras que el jurado de Yo Soy, Ricardo Morán respondió así: "Recordémoslo siempre, por favor".

Katia Palma, jurado de Yo Soy, defendió su voto en el programa pese a queMaricarmen Marín no estaba de acuerdo con que haya votado a favor de uno de los participantes que llegó al casting para la nueva temporada.

La ira de Katia Palma se hizo notar luego de que Maricarmen Marín le tirara un lapo en vivo. Ante ello, la actriz se paró de su sitió y trató de responder con otro golpe, por lo que sus demás compañeros, Ricardo Morán y Carloncho, tuvieron que intervenir.

Sin embargo, esto no terminó como esperaban pues Ricardo Morán y Carloncho recibieron toda la ira de Katia Palma y también fueron golpeados y hasta terminaron en el piso. Luego, trató de alcanzar a Maricarmen Marín sin éxito.

Todo esto se trató de una parodia durante el programa Yo Soy, protagonizado por todos los jurados cuando deliberaban el pase de un participante a la siguiente etapa de evaluación. Finalmente, el joven logró cautivarlos y continuar en competencia.

