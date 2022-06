Yo Soy: Katia Palma luce nuevo look pero es troleada con este dibujo animado [VIDEO]

Cada vez que puede, Katia Palma hace de las suyas en Yo Soy y este viernes sorprendió a sus compañeros con un radical cambio de look. Con el cabello color rojizo y corto, dejó con la boca abierta a más de uno al inicio al inicio del programa.

Katia Palma justificó su nuevo look, indicando que deseaba un cambio radical en su vida luego de que un día antes sacara toda su ira tras una discrepancia con Maricarmen Marín. Como se recuerda, durante la gresca, Ricardo Morán y Carloncho fueron los perjudicados porque terminaron en el piso.

El jurado de Yo Soy no paso desapercibida, y es que los conductores Cristian Rivero y Jazmín Pinedo no solo elogiaran su nuevo cambio de look; sino que terminó siendo el blanco de las bromas de Carloncho, quien la comparó con la princesa Fiona de la película "Shrek".

En vez de molestarse con su compañero, Katia Palma bromeó y dijo: "He decidido dar un cambio drástico en mi vida. He preparado un musical de Fiona con Maricarmen Marín, hemos ensayado varios días para atraer a mi ogro y me pueda besar".

LA IRA DE KATIA PALMA

Katia Palma, jurado de Yo Soy, defendió su voto en el programa pese a que Maricarmen Marín no estaba de acuerdo con que haya votado a favor de uno de los participantes que llegó al casting para la nueva temporada.

La ira de Katia Palma se hizo notar luego de que Maricarmen Marín le tirara un lapo en vivo. Ante ello, la actriz se paró de su sitió y trató de responder con otro golpe, por lo que sus demás compañeros, Ricardo Morán y Carloncho, tuvieron que intervenir.

Sin embargo, esto no terminó como esperaban pues Ricardo Morán y Carloncho recibieron toda la ira de Katia Palma y también fueron golpeados y hasta terminaron en el piso. Luego, trató de alcanzar a Maricarmen Marín sin éxito.

Todo esto se trató de una parodia durante el programa Yo Soy, protagonizado por todos los jurados cuando deliberaban el pase de un participante a la siguiente etapa de evaluación. Finalmente, el joven logró cautivarlos y continuar en competencia.

Juan Gabriel: Ricardo Morán y Carloncho lloran durante imitación en Yo Soy [VIDEO]

Yo Soy: Renzo Winder hace casting en vivo y Carloncho reacciona así [VIDEO]

Yo Soy: Jurado se burla, pero los deja boquiabiertos con imitación de Enrique Iglesias