El jurado de “Yo Soy”, Mauri Stern, no pudo evitar mostrar muy conmovido al escuchar cantar al imitador de Luis Fonsi la conocida canción “Se supone”, la cual dedicó a su madre.

Luego de la presentación, el exintegrante de Magneto fue el primero en dar su devolución y se emocionó hasta las lágrimas al revelar que extraña a su mamá, quien vive en el extranjero.

“Yo amo a mis papás, pero yo soy un niño de mamá y yo te entiendo. Siempre lo hemos dicho cuando hay una conexión de amor a veces la distancia es dura, pero eres afortunado. Vas a regresar a ella. Cuando regreses va ser como si nunca la hubieras dejado. Eso es lo que me pasa a mi”, expresó entre lágrimas.

“Yo me dediqué a viajar y estar lejos de ella, pero cuando regreso a ella, regreso como a un lugar que no se puede romper. Yo me identifico, también extraño a mi mamá, pero gracias Freddy, hace mucho que no sentía esto y no conectaba así de esta manera. Gracias”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR