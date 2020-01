Yo Soy: ¿Qué dijo 'Cristian Castro' sobre el reproche de Ricardo Morán? [VIDEO]

Daniel Rioja, el imitador de Cristian Castro, en Yo Soy sorprendió en su presentación anterior, pues aprovechó la oportunidad para enviarle saludos al astro del fútbol argentino, Lionel Messi, quien tras perder con Chile en la Copa América Centenario, decidió alejarse de su selección.

Pero no le fue tan bien al concursante de Yo Soy, pues Ricardo Morán le llamó la atención por mandar saludo a Lionel Messi. "Quiero felicitar tu presentación, pero en que presentación Cristian Castro habla de Messi porque todas estas presentaciones están basadas en muchas referencias y hay que respetarlas y no es lugar para hacer comentarios personales acerca de lo que usted opine del fútbol", dijo en ese momento el jurado de Yo Soy.

Pero ahí no quedó todo, Morán siguió con esto en Yo Soy: "Si vas a hablar tienes que hacerlo con el acento de Cristian Castro. No te sabotees, ten cuidado y no lo vuelvas a hacer".

Daniel Rioja, el imitador de Cristian Castro, opinó al respecto y aprovechó la oportunidad para disculparse. "Le pido mil disculpas si dije algo y le saqué de onda como se dice, pero yo quería mandar un saludo nomás, creo que no era el momento correcto y pido disculpas que haya hecho eso pero por dentro siento una calma de haberlo hecho. Fue un desahogo para mí".

Además, explicó por qué lo hizo: "Me dijo que mandé una saludo a quién no debía mandar o que debía enviarlo con acento mexicano como un 'Echale porras' (...) estaba triste, el otro día jugo la selección y perdió y es el equipo que me gusta, estaba muy triste".

KALIMBA GENERA REVUELO

El ex coach de La Voz Perú y cantante mexicano, Kalimba, generó revuelo en las redes sociales por un mensaje que escribió en Twitter. Atacando a una publicidad que pone énfasis en el orgullo gay, el interprete de "Un Mundo sin tí" escribió: "Mueren cristianos, mujeres, judíos y niños al por mayor y no los veo haciendo Doritos nuevos para cada uno".

Este comentario en Twitter generó alboroto, pues muchos cibernautas lo tildaron de racista. Por ello, Kalimba no tuvo problemas en grabar un video para dejar en claro su posición sobre la comunidad homosexual. Él inició la grabación diciendo lo siguiente: "Espero esto les deje muy clara mi postura. Mi derecho a opinar y debatir es el que crea una Nación, no el silencio".

"No fue un ataque, fue un punto de vista personal al cual tengo absoluto derecho y respeto todas las respuestas, pues también tienen derecho a debatir mi opinión. Amo a la comunidad gay, pero no los amo como comunidad, los amor como individuos marginados o no, los amo como personas, sean gays o sean lo que sean".





