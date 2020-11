Yahaira Plasencia estuvo en el programa “América Hoy” y Janet Barboza afiló sus preguntas, sin dejar de lado aquellas relacionadas a Jefferson Farfán.

Janet Barboza le preguntó a “La Patrona” si ella era de “guardar luto”. Yahaira Plasencia dijo que debe existir un proceso cuando se pone fin a una relación sentimental. Además, reconoció estar bastante ocupada en estos momentos de su carrera musical.

“Yo pienso que siempre todo tiene un proceso y ahorita estoy bastante proyectada en mi carrera, haciendo bastantes cosas. No tengo tiempo ni para mí ni para mi familia. He ido a Miami, he vuelto, he ido a Colombia, he vuelto, estoy en medios de comunicación, entonces creo que todo tiene un proceso, mi carrera es mi prioridad ahora”, dijo Yahaira Plasencia.

Pero, Janet Barboza le repreguntó qué pensaba de que su expareja, Jefferson Farfán, no guardaba luto.

“Eso ya depende de cada uno, yo te hablo por mí y creo que ahorita mi prioridad es mi carrera. Lo que hagan los demás o dejen de hacer, ya cuando uno es soltero es libre de hacer lo que quiera. Ahorita mi prioridad soy yo y mi familia”, acotó.

