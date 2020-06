La batalla legal entre Ninel Conde y Giovanni Medina por el hijo que tienen en común sigue dando de qué hablar. Una de las últimas en manifestarse respecto al tema fue Yolanda Andrade, quien pidió al empresario que promoviera un acuerdo para lograr una custodia compartida.

La intérprete de “Tú no vales la pena” visitó el programa “Montse & Joe”, conducido por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, donde se refirió al sufrimiento que vive desde que su expareja le impide ver y convivir con su hijo Emmanuel.

“Ya piensa en Emmanuel, déjame estar con mi hijo. Yo creo que sería bueno que te pongas a trabajar y me dejes criar a mi hijo”, dijo Ninel en el programa de Unicable.

Montserrat opinó que el enfrentamiento entre la expareja se ha convertido en una lucha de poderes. “Es pura lucha de poderes, has de seguir enamorada del cabr...”, comentó entre risas la también modelo de 54 años.

Mientras que Yolanda Andrade sostuvo que escuchó que Medina es un buen padre, lo que provocó que la cantante y actriz mexicana interviniera para decir lo siguiente: “Un buen papá no separa a su hijo de su mamá, un buen papá no le habla mal al niño de su mamá. Le está haciendo daño al niño y eso no es de buen papá”.

Tras ello, Andrade pidió a Giovanni que permita a Ninel ver a su pequeño. “Vamos a hacer las paces con Giovanni “El Mentiroso” Medina y sólo por el niño, préstele el niño a Ninel”, señaló.

Conde, añadió: “Que me sea devuelta mi criatura porque yo soy una mamá apta para cuidarlo y para educarlo, hacerlo crecer y tenga convivencias con su papá, no al revés”.

