Después de revivir el escándalo por su romance con Verónica Castro y además destapar detalles de la agresión que la actriz sufrió por parte de su hijo Cristian Castro, la presentadora Yolanda Andrade no sólo sostuvo su versión de los hechos sino que también retó al cantante a que la demande si es que está mintiendo.

Hace unos días Yolanda habló al programa argentino “El Run run del espectáculo”, en donde confirmó su relación con Verónica Castro y dio detalles de cómo Cristian golpeó y ahorcó a la actriz hace años. “La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal... los golpes que le dio a su mamá no fueron por mi culpa y no fue porque se enteró de la relación”, comentó la presentadora del programa Montse & Joe, quien también dijo que por los golpes de Cristian, Verónica tuvo que ser intervenida en Estados Unidos porque Cristian “le rompió toda la espalda y el cuello”.

Tras estas declaraciones, Cristian salió a defenderse. “La gente que dura tantos años como yo, o como Verónica Castro, siempre va a tener miles de colgados, siempre habrá gente que quiera odiar, depender de algo”, respondió Cristian al periódico Reforma

“La trayectoria de Verónica Castro es muy grande, muy buena, y obviamente con una trayectoria tan insignificante como la de Yolanda Andrade, pues obviamente que va a tener siempre ganas de hablar de nosotros”, añadió en la entrevista en la que negó todo lo dicho por la presentadora.

Andrade, a su vez, respondió al “Gallito Feliz”, y en una entrevista para el número más reciente de TV Notas no sólo insistió en su versión de los hechos, sino que retó a Cristian a que la demande. Recordó cómo Verónica la llamó para avisarle que Cristian la había golpeado y cómo la llevó al hospital para que fuera atendida, aún con la marca del zapato del cantante en su espalda.

“Estaba muy golpeada del cuello porque la ahorcó y la pateó en la cadera. Vero estaba tan mal, que terminó diciéndole al doctor que fue su hijo quien le pegó, y nos fuimos a Phoenix con su doctor de cabecera que trabajaba en el Hospital St. Joseph’s y al día siguiente la operó”, narró.

Acerca de las declaraciones de Cristian respecto de que Yolanda sólo quería colgarse de ellos, la presentadora expresó: “Si yo estoy diciendo una mentira o estoy levantando un falso, que me demande Cristian, y vamos al hospital, vamos con el doctor y se lo compruebo. Me parece muy cobarde que dijera que no era cierto y que yo me quiero hacer famosa, ¿neta?”.

Señaló que no se trata de una cuestión de reconocimientos o trayectorias, sino de cobardía, “pero qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá”