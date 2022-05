Tras el escándalo protagonizado por Samahara Lobatón, quien fue acusada de amenazar de muerte a una mujer, Jonathan Horna, mejor conocido como Youna, reapareció en las redes sociales junto a su hija.

Este domingo 15 de mayo de 2022, Youna compartió una foto con la pequeña Xianna. “Te amo”, escribió la pareja de Samahara Lobatón en la publicación.

Previo a esta publicación, Samahara Lobatón contó que su hija se encontraba muy enferma: “Mi chinita linda, está saturando 90-92 con un cuadro de asma que no la deja en paz. Te amo, mi reina, todo esto va a pasar”, indicó.

Foto: Instagram @flockogram

¿Por qué denunciaron a Samahara Lobatón?

Estas publicaciones se dieron después que Samahara Lobatón fue denunciada por acoso por una mujer identificada como Jorka Otoya, quien sería amiga de Youna.

Según la joven, la hija de Melissa Klug la amenazó de muerte por su amistad con Youna. Estos son los chats que presentaron, pero que Samahara negó:

(JORKA) Samahara deja de llamar, que ahorita estoy con mi familia. Ya sé que me vas a insultar, y no me voy a rebajar a tu nivel. No tengo ni tuve nada con Youna.

(SAMAHARA) A mi nivel, mi amor no me llegas a los talones pastrula de mier*** No me quieres contestar... me vas a ver en tu casa, así que por tu bien contestarás.

(JORKA) Averíguate mi casa y llevo las cámaras, la que queda mal eres tú.

(SAMAHARA) Averíguate jajajaja yo sé donde vives y nada me da miedo. Te mato, hija de p*** porque te mato. (...) te gusta panudearte con Youna, inventar que tienes algo con él, asquerosa.

(JORKA) No me gusta tu marido, hijita.

(SAMAHARA) A todo el mundo le dices que tiene algo con el, me vas a conocer.

