Yuri brindó una entrevista al programa “Con amigos en casa” donde reveló ciertos aspectos desconocidos de su vida, tal como la ayuda de Luis Miguel en su matrimonio con Fernando Iriarte, su ahora exesposo.

La cantante habló inicialmente sobre su fuga con su entonces novio y mánager, Fernando Iriarte, con quien luego se casó y divorcio. Ella contó que Luis Miguel le ofreció un departamento para que pueda esconderse con su expareja en lo que decidían qué hacer.

“Ese día yo me escapaba con Fernando, mi primer esposo, con 21 años. Fue una noche muy emocionante de cantar con él, era el único que sabía que después de cantar me iba a escapar de mi casa”, contó.

En dicho momento Yuri afirmó que no tenía una buena relación con su madre, Dulce Canseco y su padre, quienes no le permitían tener novio. Por lo que tomó la radical medida, la cual fue apoyada por Luis Miguel.

“Él y su papá me ofrecieron un departamento que ellos tenían en Polanco, porque pensaban que yo no tenía a dónde irme, pero yo ya tenía planeado todo con Fernando porque la situación con mi mamá no era muy buena y mis papás no me dejaban tener novio”, comentó.

“Luis Miguel fue mi amigo durante mucho tiempo. Siempre me escuchaba, no fue mi novio. Siempre fue muy cariñoso conmigo, siempre me atendió. Éramos grandes amigos, entrañables. Siempre tuvimos una relación muy bonita”, finalizó.

Romance con Chayanne

En otra entrevista con Chiquinquirá Delgado para Univisión Famosos, Yuri contó que tuvo un romance con el cantante Chayanne cuando era muy joven -a quien conoció en una gira- y se veían a escondidas.

Cuando éramos chamaquitos me encantaba y fuimos enamorados. Él estaba en ‘Los Chicos’ y yo le conocí en una gira, ahí nos hicimos el ojito. A mí me gustaba mucho. Yo estaba chamaquita, tendría 19 años. Cuando iba a México nos veíamos en casa de una tía que nos alcahuetaba”, reveló.

La relación se terminó porque él vivía en Puerto Rico y la etapa de enamorados acabó. “Cuando hicimos 'Volver a empezar’ ya no hubo una relación de amigos porque obviamente ya estaba casado y yo respeté. Pero me hubiera encantado, ¿por qué no decirlo?”, concluyó la cantante.

