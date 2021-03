Zelma Galvez: La 'matan' en Twitter y ella responde con singular video

Las bromas en las redes sociales ya no tienen límites, ahora Zelma Galvez se convirtió en la más reciente víctima de los bromistas, quienes difundieron el rumor de su muerte.

Y es que en Twitter, apareció una noticia, supuestamente, en la pagina web de RPP donde se anunciaba que Zelma Galvez fue encontrada muerta en su departamento. Ello alertó a los fans de la actriz cómica, quien aclaró lo sucedido.

"Aparece como tendencia en el twitter el fallecimiento de la actriz , MI AMIGA Zelma Galvez, debo decir que acabo de escribirme con ella y gracias a Dios no pasa de ser mas que una estúpida broma...que daña la credibilidad de las redes sociales..ZELMA VIVE y da batalla....no joroben con algo tan serio...!", escribió Jorge Herdenson a través de su cuenta de Facebook.

Luego de ello, Zelma Galvez usó sus redes sociales para desmentir su deceso y bromear con ello. "Esto es falso.....no es cierto.......hasta yo me asuste.....Vivita y coleando....", el mensaje estuvo acompañado de un divertido video.

CRITICA A MAGALY MEDINA

La actriz cómica Zelma Gálvez criticó a Magaly Medina quien señaló que una 'gordita' no puede estar en televisión.

"Es una atrevida inconsciente porque si hubiera pensado en lo que ha enunciado que no es para nada formativo, para nadie, ha sido inconsciente”, afirmó.

“Yo me siento bendecida, porque la gente ha aprendido a quererme como yo.Con el respeto de mis compañeras no tengo que ponerme una pollera o unas trenzas o ponerme un estereotipo para que la gente me acepte en la comedia, me he dado cuenta que la gente acepta a la Zelma que se hace la fea, es conmigo que siempre he sido así traviesa”, dijo.

MIRA ESTO

Carlos Cacho sobre El Gran Show: Milett Figueroa es la justa ganadora

El Gran Show: Milett Figueroa impactó con sensual vestido en el reality [FOTOS]