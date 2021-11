La actriz Diana Golden, famosa por haber participado en telenovelas como “Simplemente María”, “La fea más bella”, “Mujeres engañadas”, entre otras, atraviesa por un difícil momento luego que se confirmara el secuestro de su sorbino Zoel Cruz. El hecho mantiene preocupada a toda la familia de la artista y ya se ha iniciado con la búsqueda del joven de 20 años.

Este hecho se produjo el pasado 12 de noviembre luego que Zoel Cruz culminara una presentación en el restaurante Bosque Real, en el departamento de Zacapa (Guatemala). Esa fue la última vez que vieron al joven y se activaron las alarmas ante las autoridades encargadas de la investigación.

Cabe indicar que Zoel Cruz es el hijo de Yuliana de León, quien es la prima de Diana Golden. Tras la desaparición, la madre del joven envió un comunicado a los medios de comunicación pidiendo ayuda para encontrar a su primogénito.

“Hago un llamado a toda la población guatemalteca y a los medios de comunicación a compartir en sus redes sociales sobre la desaparición de mi hijo (…) Pido que cualquier información sobre su paradero sea comunicada. Ruego que se comuniquen con nosotros, si tienen alguna información”, reza el documento remitido.

¿QUIÉN ES ZOEL CRUZ?

Nacido en una familia de artistas, José Zoel Cruz de León demostró su gran talento para el arte desde los 8 años cuando empezó componiendo canciones del género regional mexicano.

Con gran esfuerzo logró convertirse en uno de los cantantes más destacados de la música regional. Esto hizo que sea telonero de artistas como Komander y La Trakalosa de Monterrey de Edwin Luna, en Guatemala, así como de cantantes como Pedro Cuevas y Enrique Aguilar, entre otros.

Su popularidad crecía cada vez más y esto quedaba demostrado en las distintas presentaciones que realizaba en Guatemala en eventos hípicos y ferias.

DIANA GOLDEN PIDE AYUDA PARA ENCONTRAR A SU SOBRINO

La actriz Diana Golden se sumó al pedido de dar aviso a los familiares o a las autoridades si saben algo del paradero de Zoel Cruz.

“Yo lo conocí de 15 años, su mamá tiene 38 es una jovenzuela, perdió a su marido a los 19 y él tenía 20 años, entonces Zoel creció muy apegado a la familia, a la mamá a la abuela”, expresó durante el programa De primera mano.

“Quién sabe qué pasó en ese restaurante que estaba él con tres amigos en una mesa. Terminaron, estaban charlando con la gente, tomándose fotos y que de repente salen unos tipos armados se llevaron cuatro tipos, a mi sobrino y un amigo en una camioneta blanca, el amigo se les alcanzó a escapar”, anotó.

¿QUIÉNES HABRÍAN SECUESTRADO A ZOEL CRUZ?

Tras la denuncia de la desaparición del joven ya se realizan las investigciones del caso; sin embargo, la familia tiene una versión de los hechos y sería que Zoel Cruz fue raptado por cuatro hombres armados.

Asimismo, Diana Golden indicó que los plagiarios aún no han solicitado algún pedido a cambio de liberar al joven. “Esa es la angustia, no piden rescate, no piden nada, está desaparecido desde el viernes en la noche el muchachito”, dijo.

La artista agregó que el amigo de su sobrino -quien se escapó de los secuestradores- “está escondido porque lo están buscando para matarlo, no sabemos dónde está, pero por él sabemos que hasta que no encuentren al amigo tampoco lo van a matar a (Zoel)”, precisó Golden.

“Los que se llevaron al niño están buscando al otro muchacho, no sabemos quiénes son (…) pensamos que no lo han matado porque hay un testigo que sabe quién fue el que se lo llevó. No sé en qué líos se metieron, pero no es de drogas ni de esas cosas extrañas, es algún problema con el señor del restaurante al parecer, no lo puedo confirmar”, sentenció Golden.

Actualmente, el caso viene siendo investigado por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil de Guatemala en coordinación con el comando antisecuestros. Para ello también se tiene en cuenta las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la zona y la declaración de la madre.