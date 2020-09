Zoraida Gómez, la recordada José Luján de la exitosa telenovela mexicana “Rebelde”, dio a luz a su primer hijo el pasado miércoles 9 de setiembre producto de su relación con Jorge Torres, su pareja desde hace más de tres años.

En una reciente publicación en instagram, la talentosa actriz presentó a su bebé ante sus fanáticos. Con una tierna imagen en la que el pequeño aparece dormido, vistiendo un enterizo de color blanco, reveló además el nombre de su primogénito.

“Maximiliano Torres Gómez”, se puede leer como leyenda del post -que tiene más de 146,000 “Me gusta”- junto al cual se observa un emoji de corazón️. Las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar y le enviaron sus mejores deseos a Zoraida Góméz.

Pero no solo sus fans le dejaron mensajes, pues conocidas figuras mexicanas se pronunciaron en la publicación. “¡Aaaaaaaaaayyyyy! Bebito hermoso. ¡Dios te bendice, muñequito lindo!”, escribió Anahí; “¡Ya lo amo!”, fue el mensaje de Geraldine Bazán; “¡Wow! Muchísimas felicidades. ¡Zory, que belleza de bendición! Ahora a disfrutar esta nueva etapa. Bendiciones cada día”, comentó Angelique Boyer.

Hace casi una semana, Zoraida Gómez usó sus redes sociales para dar a conocer que ya había dado a luz. “Les quiero contar que todo salió perfecto. Fue parto natural. La verdad, fue un parto muy afortunado porque fueron poquitas horas", indicó inicialmente.

"Las contracciones empezaron a las 11 de la noche. Llegué al hospital a las 3 a.m. y el punto es que a las 4:30 a.m. me bajaron a quirófano y mi bebé nació a las 6 de la mañana (...) Estoy feliz porque nació sano, nació bien”, detalló sobre este maravillosa experiencia.

