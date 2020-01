Tras la intempestiva salida de Jazmín Pinedo de Latina Televisión para incursionar en la conducción del programa de competencia “Esto es Guerra”, muchos de sus excompañeros de trabajo quedaron sorprendidos con eta noticia. Uno de ellos fue su íntimo amigo, Ricardo Zúñiga o más conocido como ‘El Zorro Supe’.

Y es que el panelista estuvo presente en el programa “Válgame”, pero su incomodidad fue muy evidente al tocar el tema de una de sus mejores amigas, como lo es la popular ‘Chinita’.

Ricardo comentó que previa a la decisión de Jazmín, conversó con ella, pero no quiso dar más detalles de ese encuentro, debido a que “no quería traicionar la confianza de su amiga”.

“He hablado con gerencia hasta un punto sin traicionar a mi amiga. Yo no he hablado nada acerca de los temas legales que Latina está haciendo contra ella”, fue lo primero que dijo.

Sin embargo, la presión se sentía cada vez más en el set de “Válgame” y Janet Barboza y Metiche insistían en que debía hablar del tema porque forma parte de lo que es su trabajo.

“Jazmín es mi amiga y Latina es mi casa laboral y yo sí tengo amigos, tengo pocos amigos, no soy como la bruja esa que dice que no tiene amigos en la televisión. Si van a seguir haciéndome sentir incómodo, le voy hacer caso a mi productora que me dijo ‘si quieres te sientas en la mesa, si quieres no lo hagas porque ella también es mi amiga y me entiende. Desde que llegué al canal, todo el mundo me ve como bicho raro, las decisiones que tome Jazmín son suyas, yo no tengo nada que ver”, agregó y pasó a retirarse rápidamente del set de televisión.

Zorro Supe sale del set (Video: Latina TV)