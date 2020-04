Desde Estocolmo, capital de Suecia, el Zorro Zupe se pronunció por la situación de las cárceles peruanas luego que Martín Vizcarra aseguró que no iba a abrirlas para que los delincuentes queden el libertad.

A través de sus historias, el Zorro Zupe coincidió con Martín Vizcarra, pero señaló que también hay gente inocente o que no ha recibido una sentencia:

“Acabo de escuchar al presidente Vizcarra decir que no va a abrir las cárceles para que salgan delincuentes, asesinos, violadores, narcotraficantes... sí, efectivamente, toda esa gente está ahí, si lo sabré yo que he estado conviviendo con todos ellos. Pero también hay gente que no tuvo 15 soles para pagar una cuenta en un restaurante y está presa, o no tuvo 300 soles para pagar una multa de su coche y también está presa, o quienes no tuvieron para pasar una manutención a sus hijos y también están presas”, explicó el Zorro, quien estuvo preso por pocas semanas hace algunos años.

“Y también hay muchos presos que están esperando de que su proceso entre en proceso, para que la justicia le diga si son culpables o inocentes, mientras tanto; que hagan hora en la cárcel", agregó.

El polémico personaje explicó que las cárceles están llenas de delincuentes, pero que hay muchas buenas personas que están ahí por otras razones. En ese sentido, el Zorro Zupe dijo estar de acuerdo con el presidente en realizar mejoras en las cárceles.

"Sí, en las cárceles hay mucha gente de m... Pero también hay gente buena, gente inocente, que está esperando su proceso, entonces él (Martín Vizcarra) hace muy bien en no querer abrir las cárceles y en mejorar el establecimiento y las comodidades que deberían tener. Pero lo que deberían preocuparse también es que la gente que está esperando ser procesada, en verdad sea procesada”, manifestó.

