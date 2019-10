El ‘Zorro’ Zupe no pudo con su genio al revelar que conoce la verdadera historia de la pulsera roja que está usando Yahaira Plasencia, regalo que le habría hecho Jefferson Farfán.

Aunque quiso contarle en el set de ‘Válgame Dios’, el personaje de la farándula dijo que se controlaría y no dejaría mal a la salsera. ¿El motivo? Por la amistad que tuvo con la ‘Foquita’.

El ‘Zorro’ se dirigió a la intérprete de ‘Y le dije no’ para resaltar que: “yo quiero hacer una pequeña pausa, Yahaira este mensaje es para ti, directito. Agradece que por el cariño a Jefferson no voy a contar la verdadera historia del hilo rojo, por él nada más, por él”, expresó.

“Es para que no se olvide que tiene algo pendiente. Yo sé qué significa pero no lo voy a decir, mejor (me voy del set)”, agregó.

Como se sabe, a principios de este año, Jefferson Farfán e Ivana Yturbe iniciaron una amistad, viajaron juntos a Dubái y el futbolista también tuvo el detalle de regalarle una pulsera roja a la modelo. El ‘Zorro’ ¿se referirá a esa historia?