"Zorro" Zupe afirma que Jefferson Farfán lo bloqueó de Instagram tras rumores de Yahaira Plasencia | VÍDEO

Ricardo "Zorro" Zupe es el invitado de El Valor de la Verdad. En este caso hablará de Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia, Nicola Porcella, Tilsa Lozano, Micheille Soifer, Angia Arizaga, Laura Spoya y Paula Manzanal.

Es la tercera vez que se siente en el sillón rojo. "Metiche", un amigo de "Zorro" llamado Diego como invitados del programa.

¿Se alejo de ti Jefferson Farfán a raíz del rumor que ha vuelto con Yahaira Plasencia?

Sí, respuesta ante el polígrafo fue VERDAD. "Hay muchos rumores", le he dado mi punto de vista de lo que pienso de ella. "Puede que sea un magnífica persona y es una buena mujer", señaló.

¿Has bloqueado a Jefferson Farfán de tus redes sociales?

Sí, repuesta ante el polígrafo VERDAD. "La verdad, él me bloquea de Instagram y yo le escribo en WhatsApp". "Ahí corté palitos", sentenció. "Si soy tu amigo, soy tu amigo, no tienes porque me tienes que estar escondiendo".

¿Le prohibió angie Arizaga a Nicola Porcella te visite en la cárcel?

¿Ha llamado este año el 'loco' Vargas a Tilsa Lozano?

¿Le volteaste la cara a Yahaira Plasencia?

¿Te parece Yahaira una mujer arribista?

¿Sientes que Yahaira Plasencia te detesta?

¿Te metieron la mano en el bus que te llevaba al penal?

¿Bajaste cinco kilos en 4 días en penal?