La conductora de Válgame, Karla Tarazona, perdió los papeles con su compañero de programa, el ‘Zorro Zupe’, luego de que este comparara a Isabel Acevedo con Tula Rodríguez.

Para el 'Zorro Zupe', Karla Tarazona no debió estar con el polo Tula lovers, el cual indica preferencia por Tula Rodríguez, pues la exvedette hizo lo mismo que Isabel Acevedo hizo con ella.

“A mí no me parece que Karla este allá, porque tú has pasado lo que ha pasado ella (Gisela)”, dijo el ‘Zorro Zupe’.

Sin embargo, Karla Tarazona reaccionó de manera airada y le preguntó por qué no tendría que ser parte de los que hablan a favor de Tula Rodríguez.

“Tú le diste confianza a una mujer que al final no se portó como debió de ser contigo”, señaló el Zorro Zupe que, de inmediato fue refutado por Karla Tarazona.

“¿Tula se sentaba a almorzar en la misma mesa con Gisela y con su marido?”, dijo Karla Tarazona que asegura no hay punto de comparación entre Tula Rodríguez e Isabel Acevedo.

