Zorro Zupe pone las manos al fuego por Nicola, pero no descarta denuncia de Miss Trujillo

Ricardo Zúniga, también conocido como el "Zorro Zupe", salió al frente para defender a su amigo Nicola Porcella, quien fue involucrado en el caso de Poly Ávila y la Miss Trujillo, Claudia Meza. Ambas denunciaron haber sido drogadas en una fiesta del sur.

Conocida la situación, en donde se ha visto afectado Nicola Porcella, el "Zorro Zupe" puso las manos al fuego por él. "¿Sigues poniendo las manos al fuego por él?", le preguntó un periodista, a lo que respondió: "Sí claro, yo sí creo que mi amigo no es ningún violador ni ningún pepero".

Sobre la Miss Trujillo

Tras las declaraciones y denuncia de la Miss Trujillo, Claudia Meza, el "Zorro Zupe" prefirió decir:

"No puedo opinar mucho de ella porque no la conozco y tampoco conozco a las otras personas mencionadas. También puede ser cierto lo de la chica, hay que creerle, por qué no podríamos creerle".

HAY MÁS...