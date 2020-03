Ricardo Zúñiga, más conocido como el “Zorro" Zupe fue retirado del programa “Válgame” de Latina luego de los fuertes calificativos que tuvo contra Mirella Huamán, la madre de la niña que murió asesinada por un sujeto que la secuestró en Independencia.

A través de un comunicado, Latina indicó que “ha tomado la decisión de retirar al Sr. Ricardo Zuñiga Peña de la conducción del programa “Válgame” que se emite por nuestra señal”.

Agregó que lo dicho por el “Zorro” Zupe no definen el sentir ni los valores de la familia Latina.

“Latina Televisión rechazó todo tipo de violencia en pantalla y fuera de ella contra cualquier persona y en especial contra la mujer. Nunca estaremos de acuerdo con expresiones que atenten contra la dignidad y el honor del ser humano”, se añade en el comunicado.

¿Qué dijo el Zorro?

“¿Quién te ha dicho que no es tu culpa oye inhumana? ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Si tú hubieras estado con tus hijas, esto no estaría pasando, ¡despierta! Tu hija estaría viva en estos momentos ¡inhumana! Tu peor castigo va a ser toda tu vida, vivir sabiendo que por tu culpa asesinaron y violentaron a tu hija, ¡bestia!”, fue lo que le dijo el ‘Zorro Zupe’ a la madre de la niña asesinada, quien no atinó a responder.

