Luego de que se filtrara el video privado de Yahaira Plasencia y Coto Hernández en las redes sociales, se comenzó a hablar de un supuesto audio donde la salsera hablaría de Jefferson Farfán.

El que mencionó este audio fue el “Zorro” Zupe, quien durante una entrevista manifestó que no lo ha escuchado.

“No (lo he escuchado), pero una persona que trabaja conmigo sí. La verdad, prefiero no opinar hasta que salga (el audio) y se sepa de quién se trata”, dijo el “Zorro” Zupe al diario Trome.

No obstante, el “Zorro” Zupe no negó la existencia del audio que pertenecería a la salsera: “(...) Solo te digo que todo llega y cuando menos crees, estás otra vez donde no te debieron sacar. La verdad, no me sorprendería si hay fotos o audios”.

En ese sentido, el ex amigo de Jefferson Farfán recomendó a la salsera que comience a “ahorrar” porque “el empoderamiento tiene fecha de vencimiento”.

Asimismo, el “Zorro” Zupe aclaró que continúa queriendo a Jefferson Farfán y a su familia pese a que ya no los frecuente. “Mi amistad siempre estará. Él y su familia son personas a las que quiero mucho y ahora que no nos frecuentamos no significa que el cariño cambie. Ya habrá tiempo de conversar”.