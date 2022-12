El excongresista Richard Acuña y la empresaria Brunella Horna decidieron suspender su boda por crisis política y social que está ocurriendo en el país. Al respecto, el Zorro Zupe, amigo de la modelo, se mostró triste y expresó su deseo de que el matrimonio se realice muy pronto.

“Hola, les cuento que estoy súper triste porque la Brunella no se va a casar, así que he tenido que cancelar al maquillador, he tenido que cancelar al estilista, a la única que no he cancelado es a la chica de las uñas porque cuando tengas oportunidad de hacerte las manos, háztelas por favor”, dijo el Zorro Zupe.

“Así que nada, es una pena, ojalá la ‘Bubu’ se pueda casar apenas se solucionen estos temas tan caóticos, un beso para la Bubu, la quiero mucho”, expresó el amigo de Tilsa Lozano.

¿Por qué se suspendió la boda de Richard Acuña y Brunella Horna?

En un comunicado, Richard Acuña y Brunella Horna comunicaron que decidieron suspender su boda por las protestas que se han dado en varias regiones del país: “No es momento de celebrar; por este motivo, hemos tomado la difícil decisión de suspender nuestra boda en razón de la crisis actual”.

“Tanto nosotros como nuestras familias y amigos hemos esperado con entusiasmo la fecha en que ambos nos juremos amor eterno y confirmemos ante Dios nuestros deseos de una vida juntos. Hemos puesto mucho empeño en ello con la participación entusiasta de quienes nos quieren. Sin embargo, no podemos celebrar mientras nuestra patria atraviesa horas inciertas y la pérdida de vidas nos enluta a todos”, explicaron.

“Ambos estamos convencidos de que el amor prevalece ante todo, porque el nuestro lo confirma. Hacemos votos por la paz y la unión de todos los peruanos”, dijo la pareja.

